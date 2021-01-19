Koronavirüs tablosu 19 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı son dakika vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
Korona tablosunda son durum merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı covid-19 pandemisine dair sayısal verileri günlük olarak paylaşıyor. Gri tabloda test sayısı, vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları yer alıyor. 19 Ocak koronavirüs tablosu son dakika araştırılıyor. İşte, kovid-19 tablosu...
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu covid-19 sayfasından paylaşmaya devam ediyor. Vaka ve ölü sayılarının yanı sıra ağır hasta oranlarındaki düşüş son günlerde dikkat çekiyor. Öte yandan Çin'in koronavirüs aşısı da yapılamaya başladı. 19 Ocak vaka ve ölü sayısı kaç oldu, ölü sayısı arttı mı? Güncel korona tablosu haberimizde.
19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
Pandemide güncel sayısal veriler erişime sunuluyor. Tablodaki değerler son günlerde düşüş yaşıyor. Beklenen 19 Ocak koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı.
KORONA TABLOSU 18 OCAK
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs tablosunda son 24 saatte; 151.342 test yapıldı, 5.862 vaka tespit edildi, 749 hasta sayısına ulaşıldı, 7.905 hasta ise iyileşti. Yanı sıra 164 kişi de yaşamını yitirdi.