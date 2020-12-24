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24.12.2020 - 18:07 |

Koronavirüs tablosu 24 Aralık açıklandı mı? İşte, bugünkü korona vaka ve ölü sayısı...

Corona virüs son durum araştırılıyor. Günlük vaka sayısı, ölü sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Bakan Fahrettin Koca, korona virüs pandemisinin Türkiye'deki durumunu vatandaşlarla paylaşıyor. Koronavirüsün mutasyona uğraması sonrası dünya olağanüstü önlemler almaya devam ediyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs ölüm sayısı kaç?

Koronavirüs tablosu 24 Aralık açıklandı mı? İşte, bugünkü korona vaka ve ölü sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak covid19.saglik.gov.tr adresinden halkın erişimine sunuluyor. Covid-19 vaka ve ağır hasta sayılarının artışı sonrası yeniden uygulamaya geçen korona tedbirleri sonrası günlük koronavirüs tablosunda ise dikkat çeken detaylar yer aldı. İşte, 24 Aralık korona tablosu haberimizde...

24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlık son olarak 23 Aralık'ta kovid-19 tablosunu açıkladı. Merakla beklenen 24 Aralık Perşembe koronavirüs tablosu ise henüz yayımlanmadı.

23 ARALIK ÇARŞAMBA KORONA TABLOSU

Açılanan tabloya göre; 202.209 test yapıldı, 19.650 vaka tespit edildi, 3.192 hasta sayısına ulaşıldı, 34.492 kişi de iyileşti. Diğer yandan koronaya bağlı olarak da 259 kişi hayatını kaybetti.

Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
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