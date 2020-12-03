Koronavirüs tablosu 3 Aralık | Günlük korona vaka oranı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, koronavirüs tablosunda son durum...

Koronavirüs tablosuyla birçok ayrıntı günlük olarak vatandaşlara sunuluyor. Böylece koronavirüs pandemisinde son durum takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sık sık maske, mesafe ve temizlik uyarıları yapmasının yanı sıra Türkiye geneli kısıtlamalar da uygulanmaya başladı. Salgında gidişatı yakından takip etmek için günlük koronavirüs tablosu Bakanlığın sayfasından yayımlanıyor. 3 Aralık korona tablosu haberimizde.

3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sayfasından düzeli olarak paylaşılan tablo ile pandeminin güncel durumu hakkında fikir edinilebiliyor. Koronavirüs tablosunda, günlük oranların yanı sıra toplam test, vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı gibi ayrıntılar da bulunuyor. Ancak 3 Aralık korona tablosu ise henüz yayımlanmadı.