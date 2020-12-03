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03.12.2020 - 18:04 |

Koronavirüs tablosu 3 Aralık | Günlük korona vaka oranı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, koronavirüs tablosunda son durum...

Koronavirüste günlük vaka, ölüm, iyileşen ve ağır hasta gibi detayların son durumunu belirten korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanıyor. Peki, 3 Aralık bugün koronavirüs vaka oranı kaç? Getirilen yeni kısıtlamalarla covid-19 salgının seyrine ilişkin yeni gelişmeler bekleniyor. İşte, korona tablosu...

Koronavirüs tablosu 3 Aralık | Günlük korona vaka oranı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, koronavirüs tablosunda son durum...

Koronavirüs tablosuyla birçok ayrıntı günlük olarak vatandaşlara sunuluyor. Böylece koronavirüs pandemisinde son durum takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sık sık maske, mesafe ve temizlik uyarıları yapmasının yanı sıra Türkiye geneli kısıtlamalar da uygulanmaya başladı. Salgında gidişatı yakından takip etmek için günlük koronavirüs tablosu Bakanlığın sayfasından yayımlanıyor. 3 Aralık korona tablosu haberimizde.

3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sayfasından düzeli olarak paylaşılan tablo ile pandeminin güncel durumu hakkında fikir edinilebiliyor. Koronavirüs tablosunda, günlük oranların yanı sıra toplam test, vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı gibi ayrıntılar da bulunuyor. Ancak 3 Aralık korona tablosu ise henüz yayımlanmadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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