Koronavirüs tablosu 9 Eylül | Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs son durum haberleri
Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün paylaşılan koronavirüs tablosu için bugün de merak başladı. 9 Eylül 2020 tablosunda güncel veriler yer aldı mı? Bugün kronavirüs vaka sayısı kaç oldu, koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye koronavirüs son durum haberleri...
Koronavirüs tablosu için meraklı arayış devam ediyor. Bugüne ait koronavirüs tablosunu öğrenmek isteyenler, Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ adresine akın ediyor. Koronavirüs son durum nedir? İşte Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs son durum haberleri...
KORONAVİRÜS TABLOSU 9 EYLÜL YAYIMLANDI MI?
9 Eylül Koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM
8 Eylül test sayısı: 110.565
8 Eylül hasta sayısı: 1.761
8 Eylül vefat sayısı: 52
8 Eylül iyileşen sayısı 1.093
Toplam test sayısı: 7.994.029
Toplam hasta sayısı: 283.270
Toplam vefat sayısı: 6.782
Hastalarda zatürre oranı: %7.5
Ağır hasta sayısı: 1.159
Toplam iyileşen sayısı: 253.245