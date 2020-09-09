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09.09.2020 - 12:39 |

Koronavirüs tablosu 9 Eylül | Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs son durum haberleri

Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün paylaşılan koronavirüs tablosu için bugün de merak başladı. 9 Eylül 2020 tablosunda güncel veriler yer aldı mı? Bugün kronavirüs vaka sayısı kaç oldu, koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye koronavirüs son durum haberleri...

Koronavirüs tablosu 9 Eylül | Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs son durum haberleri

Koronavirüs tablosu için meraklı arayış devam ediyor. Bugüne ait koronavirüs tablosunu öğrenmek isteyenler, Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ adresine akın ediyor. Koronavirüs son durum nedir? İşte Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs son durum haberleri...

KORONAVİRÜS TABLOSU 9 EYLÜL YAYIMLANDI MI?

9 Eylül Koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

8 Eylül test sayısı: 110.565

8 Eylül hasta sayısı: 1.761

8 Eylül vefat sayısı: 52

8 Eylül iyileşen sayısı 1.093

Toplam test sayısı: 7.994.029

Toplam hasta sayısı: 283.270

Toplam vefat sayısı: 6.782

Hastalarda zatürre oranı: %7.5

Ağır hasta sayısı: 1.159

Toplam iyileşen sayısı: 253.245

 

 

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