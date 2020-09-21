21.09.2020 - 20:00 |
Koronavirüs tablosu açıklandı! 21 Eylül bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı, kaç kişi öldü?
Koronavirüs tablosu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda günlük test sayısına, ölen sayısına ve vaka sayısına yer verildi. İşte 21 eylül koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları bilgilendirme amaçlı yayımlanan günlük koronavirüs tablosu bugün de yayımlanacak. 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ait tabloda bugün yapılan koronavirüs testi sayısı, ölen sayısı, iyileşen sayısı ve vaka sayısı yer aldı İşte Türkiye Genel Koronavirüs tablosu haberimizde...
KORONAVİRÜS TABLOSU 21 EYLÜL
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.942
BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.743
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 68
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN: SAYISI1.202
KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE GENEL DURUM
TOPLAM TEST SAYISI9.269.015
TOPLAM HASTA SAYISI: 302.867
TOPLAM VEFAT SAYISI: 7.506
HASTALARDA ZATÜRRE ORANI: (%)7.0
AĞIR HASTA SAYISI: 1.456
TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 267.233
GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 21 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 covid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu. Son 24 saatte 1202 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.