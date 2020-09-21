Koronavirüs tablosu açıklandı! 21 Eylül bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı, kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları bilgilendirme amaçlı yayımlanan günlük koronavirüs tablosu bugün de yayımlanacak. 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ait tabloda bugün yapılan koronavirüs testi sayısı, ölen sayısı, iyileşen sayısı ve vaka sayısı yer aldı İşte Türkiye Genel Koronavirüs tablosu haberimizde...

KORONAVİRÜS TABLOSU 21 EYLÜL

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.942

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.743

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 68

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN: SAYISI1.202

KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE GENEL DURUM

TOPLAM TEST SAYISI9.269.015

TOPLAM HASTA SAYISI: 302.867

TOPLAM VEFAT SAYISI: 7.506

HASTALARDA ZATÜRRE ORANI: (%)7.0

AĞIR HASTA SAYISI: 1.456

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 267.233

GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ



