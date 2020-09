Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca son 24 saat içerisindeki yeni vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

Koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile duyurulmaya devam ediyor. Günlük yapılan test sayısı içerisinde toplam ortaya çıkan yeni vaka sayısı günlük can kaybı sayısı ve iyileşen hasta sayıları gibi bilgileri içeren tablo her gün akşam saatlerinde yayımlanıyor. Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi, kaç kişi hayatını kaybetti? İşte 23 Eylül Koronavirüs tablosu...

Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım.

22 Eylül koronavirüs tablosuna göre 114.687 yeni test yapıldı. Yapılan testler arasında 1.693 yeni vaka tespit edildi. 65 vatandaşımız hayatını kaybederken 12.61 hasta ise şifa buldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan detaylı koronavirüs tablosuna göre İstanbul'da son 24 saat içerisinde yeni vaka sayısı 205, Batı Marmara'da 16, Ege'de 102, Doğu Marmara'da 101, Batı Anadolu'da 349, Akdeniz'de 171, Orta Anadolu'da 189, Batı Karadeniz'de 95, Doğu Karadeniz'de 46, Kuzeydoğu Anadolu'da 67, Ortadoğu Anadolu'da 167 ve Güneydoğu Anadolu'da 185 yeni vaka tespit edildi.

Önceki güne göre İstanbul'da fark -18 olarak açıklanırken bu sayı Batı Marmara'da +5 Ege'de -11, Doğu Marmara'da +5 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 1522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.