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24.11.2020 - 12:50 | | İHA

Koronavirüs temaslı kişi bankaya girmeye çalışırken yakalandı

Samsun’da korona virüsü temalısı bir vatandaş bankaya girmeye çalışırken yakalanarak filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Koronavirüs temaslı kişi bankaya girmeye çalışırken yakalandı

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bir banka önünde meydana geldi. Korona virüsü temaslısı bir vatandaş işlem yapmak üzere bankaya geldi. Bankaya girişte yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde, bankanın güvenlik görevlisi vatandaşın temaslı olduğunu fark etti. Vatandaş bankaya alınmadı ve polis ekiplerine haber verildi.

Koronavirüs temaslı kişi bankaya girmeye çalışırken yakalandı

Ekipler yaptıkları kontrolün ardından vatandaşı filyasyon ekiplerine teslim etti. Vatandaş pozitif veya temaslıların kaldığı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

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