‘Koronavirüs tespit edilmedi’

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı oluşturulan operasyon merkezinin başında bulunan Göktepe, “Ülkemizde 2400 civarında analiz yapıldı. Bu analizlerin sonuçları mevsimsel influenza. Ülkemizde henüz bir vaka tespit etmedik” dedi.

Bilim Kurulu’nun hemen hemen haftanın 5 günü toplanarak gelişmeleri ele aldığını belirten Ali Göktepe, sınırı aşan ciddi tehditler başta olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların dağılım ve yayılım özellikleri, mevcut durumları, alınması gereken korunma ve kontrol önlemlerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki operasyon merkezinden koordine ettiklerini söyledi. Koronavirüs salgınının Çin başta olmak üzere Uzak Doğu Asya ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü anımsatan Göktepe, şu bilgileri verdi: “Avrupa bazı ülkelerde vakalar mevcut. Bunların birçoğu importasyon vakası. Kişiden kişiye bulaşması söz konusu olduğu için ikinci jenerasyon vakalar ortaya çıkabilmekte. Koronavirüsün solunum yoluyla bulaştığını biliyoruz. Bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Termal kameralarla tüm yurt dışı yolcuları taranmakta. Bunun dışında, herhangi bir noktada şüpheli durum söz konusu olduğunda bu bilgiler önümüze anlık olarak düşmekte.”