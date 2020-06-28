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28.06.2020 - 16:46 | | AA

Koronavirüs testi negatif çıkan karantinadaki Bozdoğan'dan açıklama

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra ikinci testi negatif çıkan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kendini iyi hissettiğini belirterek, "Bir an önce görevimin başına geçip, halkıma hizmet etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Koronavirüs testi negatif çıkan karantinadaki Bozdoğan'dan açıklama

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'da sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif, daha sonra ise ikinci testinin negatif çıktığını duyuran Bozdağan, belediye tesislerindeki başkanlık konutunda karantinasına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozdoğan, tedavi sürecinin planlı olarak devam ettiğini belirterek, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bir an önce görevimin başına geçip, halkıma hizmet etmek istiyorum. PCR testim pozitif çıktıktan sonra sağlık çalışanlarımızın desteğiyle planlı bir tedavi sürecine girdim. İkinci test sonucu negatif çıkması virüs yükünün azaldığını gösteriyor. Genel olarak PCR testleri normalde 3 hafta içerisinde negatif durumda olduğu düşünülürse, ilk virüsle temasım bundan 3 hafta önce olduğunu tahmin ediyoruz. Tedavi sürecimde halkımızın, dostlarımın ve arkadaşlarımın gerek duaları gerekse temennileri beni yaşama karşı daha da güçlü kıldı."

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