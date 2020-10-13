13.10.2020 - 19:03 |
13 Ekim Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs son durum nedir?
Koronavirüs etkisini yitirmezken her akşam yeni tablo merakla bekleniyor. Bakan Koca dünkü koronavirüs tablosu sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin" dedi. Peki 13 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu?
Akşam saatleri olduğunda vatandaşlar bugünkü koronavirüs tablosunu öğrenmek istiyor. Geçen haftaya göre düşüşler yaşanırken 13 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? sorusu sık sık soruluyor.
13 EKİM KORONAVİRÜS HASTA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?
Koronavirüs 13 Ekim tablosu açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı'nın son berileri 19.30 gibi paylaşması bekleniyor.
12 EKİM KORONA TABLOSU
Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu, 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.