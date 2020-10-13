13 Ekim Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs son durum nedir?

Akşam saatleri olduğunda vatandaşlar bugünkü koronavirüs tablosunu öğrenmek istiyor. Geçen haftaya göre düşüşler yaşanırken 13 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? sorusu sık sık soruluyor.

13 EKİM KORONAVİRÜS HASTA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 13 Ekim tablosu açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı'nın son berileri 19.30 gibi paylaşması bekleniyor.

12 EKİM KORONA TABLOSU

Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu, 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu.