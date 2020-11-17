Koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyuruldu

Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokaklar, bulvar ve meydanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasaklanan alanlarda maske ve sigara denetimi yaptı. Ekipler, denetimde maske, sosyal mesafe ve belirli alanlarda getirilen sigara içme yasağı ile ilgili uyarılarda bulundu.



Öte yandan ilçedeki camilerden de vatandaşlara yasaklarla ilgili uyulması gerekenler anonsla duyuruldu. Anonsta caddelerde sigara içilmesinin yasaklandığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtilerek kurallara uyulması çağrısı yapıldı.





