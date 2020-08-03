Koronavirüse balıklama daldık

Bayram tatilinde İstanbul’da kalanlar bunaltıcı sıcağın da etkisiyle plajlara akın etti. Plajları dolduran kalabalığın arasında göçmen nüfus ağırlıktaydı. Menekşe, Caddebostan, Şile plajlarında adeta adım atacak yer kalmazkan, görevlilerin sosyal mesafe ve maske uyarıları hiçe sayıldı. Adalara gitmek isteyenler de vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Milliyet ekibi olarak plajlardaki yoğunluğu yerinde gözlemledik. İlk durağımız Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı oldu. Plajın girişinde yoğunluktan dolayı uzun araç kuyrukları vardı. Plajda ise bölgedeki cankurtaranların verdiği bildiye göre en az 10 bine yakın insan vardı. Ama maske takan sayısı çok azdı. Görevliler, ara sıra sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Ancak ne sosyal mesafe kuralına uyan oldu ne de maske takan. Sahildeki kalabalığın büyük kısmını Afgan ve Özbek göçmenler oluşturdu. Plajda dip dibe herkesin suya girdiği tablo korkuturken, maske takan yaşlı bir teyze, “Benim ve sizin dışınızda maske takan kimse yok. Adım atacak yer kalmadı. Benim kronik şeker hastalığım var. Virüs bulaşır korkusuyla maske takıyorum. Burada kesin koronavirüslü çıkar” dedi.

‘Maskeyle nefes alamıyorum’

Endişe verici görüntülerin olduğu plajda görevli cankurtaranlar da “Gelenlerin hiçbiri maske takmıyor. Zaten virüsten korksalar bu kadar kalabalığın içine girmezlerdi” dedi. Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Afgan uyruklu Rami Hamidi de “Bugün hava çok sıcak Avcılar’dan geldik. Çok kalabalık ama ne yapalım. Denize maske ile giremiyorum. Maskeyle nefes alamıyorum” diyerek, kendisini savundu.

Bakan Koca: Birinci dalga sahile indi

Çin’in Hubey Eyaleti Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını etkisini artırarak devam ediyor. Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 18 milyonu geçti. Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 690 bine dayandı. Virüs yayılmasını önlemek için alınan önlemler Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bir çok ülkede gevşetildi. Ancak ABD, Brezilya, Hindistan, Avusturalya, İspanya, İngiltere, Almanya’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede vaka sayısında ciddi artış sürüyor. Bir çok ülkede aylarca evlerine kapanmak zorunda kalan insanlar hafifletilen önlemler sonrası virüsten korunmak için önerilen maske kullanmak, sosyal mesafe ve hijyen gibi basit tedbirleri uygulamayı unuttu. Türkiye’de bireysel önlemlerin unutulduğu ülkeler arasında. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen pek çok vatandaş Türkiye’nin dört bir yanındaki turizm bölgelerine akın etti. İstanbul gibi büyükşehirler de kalanlar ise plajlara ya da deniz kenarlarına gitmeyi tercih etti. Ancak ne turizm kentlerinde ne de İstanbul gibi büyükşehirlerde bireysel tedbirler unutuldu. Maskeyi çıkaran vatandaşlar, sahillerde ve denizlerde sosyal mesafeyi hiçe saydı. Tatilin başladığı günden bu yana uyarıları dikkate almayan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde de bildikleri okudu. Sahilleri doldurdu, denizde kulaç atacak yer bırakmadı.

Koca yine uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki son uyarısında sahillere dikkat çekerek “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım” dedi. Bursa Kumla sahili, Mersin Kızkalesi, İstanbul’da Adalar ve tüm sahiller, Antalya’nın da aralarında bulunduğu turizm kentlerinde yer kalmadı. Marmara Denizi’ndeki adalarda doluluk oranı yüzde 100’ü buldu. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bayram tatili için yaklaşık 150 bin kişinin geldiğini söyledi.

İskeledeki insan kuyruğu

Denizi tercih etmeyen vatandaşlar ise Adalar’a akın etti. Kabataş İskelesi’nde adete insan seli vardı. Sefer saatini kaçıran vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uymaksızın iskele önünde sosyal mesafesiz uzun kuyruklar oluşturdu.

Aynı kalabalık aynı kuyruklar

İstanbul’da ikinci durağımız Caddebostan Sahili oldu. Buradaki plaj da diğerlerinden farksızdı. Plajda şemsiye ve şezlong bulmak kalabalıktan dolayı neredeyse imkânsız. Plajda kimse maske takmazken, yoğun kalabalık nedeniyle duş kabini ve duş alma sıralarında büyük kuyruklar oluştu. Ortak alanlarda da sosyal mesafeye uyulmadı.

Çocukların çoğunlukta yer aldığı Caddebostan Sahili iki oğluyla gelen Ahmet Demir isimli vatandaş, “Sabah Adalar’a gitmek istedik ama çok uzun kuyruk vardı. Mecburen denize girmeye geldik. Kimse maske takmıyor. Kalabalıktan sosyal mesafeyi istesek de koruyamayız” dedi. Öte yandan, insan seli yaşanan Şile’deki Ayazma Plajında da bir grup yabacı uyruku genç, cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdı.