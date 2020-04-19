Koronavirüse dersini verdik

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle yaklaşık 64 milyon kişinin yaşadığı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağında meydanlar, caddeler sokaklar sessizliğe büründü.

5,5 milyon nüfuslu Ankara’da kent genelindeki meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye, Anadolu ve Ulus meydanları ile parklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, istisna kapsamında olmayıp dışarıda bulunanları evlerine dönmeleri konusunda uyararak yasal işlem yaptı.

Sessiz İzmir

İzmir’de de yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Konak Meydanı, Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Belediye ekipleri boş sokak ve meydanlarda dezenfektasyon işlemlerine devam etti.

Eskişehir’de yasak öncesinde az da olsa hareketliliğin bulunduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Sakarya, Şair Fuzuli ve Hamamyolu Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi sessizliğe büründü. Balıkesir’de geçmişte yoğunluğun görüldüğü Ali Hikmetpaşa, Cumhuriyet Meydanları ile Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar Caddelerinde sakinlik yaşandı.

Kuyruk oluştu

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, sokak ve caddeler bomboş kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmasından endişe duyan bir vatandaş aldığı izinle Gar Meydanı’nda güvercin ve sokak köpeklerini besledi ardınadan da polis ekiplerince uyarılarak evine gönderildi. Kocaeli’nde her dönem yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yenicuma, Fevziye ve Sabri Yalım parklarında sessizlik hakim oldu. Polis kısıtlama ihlalinde bulunanlara idari para cezası uygulandı. D-100 Karayolu’ndaki uygulamada uzun araç kuyrukları oluştu.

Mobil açık hava konseri

Diyarbakır kent genelinde boştu. Büyükşehir Belediyesi Korosu üstü açık otobüsle yöreye özgü türküleri söyleyerek, vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Evlerinden çıkamayanlar, balkon ve pencerelerinde koro üyelerine alkışlarla eşlik etti.

Helikopterli denetim

Adana’da ekmek almak için çıkan vatandaşları polis ekipleri uyararak, evlerine döndürdü. Polis helikopteriyle cadde ve sokaklar havadan taranarak anonslar yapıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uyguladı. Kayseri’de Sivas Caddesi, Talas Bulvarı gibi noktalarda araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, izin belgesi bulunmayanlara para cezası uygulandı. Tekirdağ’da sahil ve sokaklar ile parklar boşaldı.

Karadeniz sustu

Trabzon’da Atatürk Alanı’ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Ordu’da da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kenarı sessizliğe büründü. Karadeniz Sahil Yolu’nda ise araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü. Samsun’da en işlek cadde, meydan ve sokakları boş kaldı.