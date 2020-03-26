MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüse karşı 180 kurban kestiler! Belanın bitmesini istiyoruz
ABONE OL
26.03.2020 - 09:31 | | DHA

Koronavirüse karşı 180 kurban kestiler! Belanın bitmesini istiyoruz

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, corona virüs salgınından kurtulmak için kurban kesti. 2 gün boyunca 180 koyun kesen yöre halkı dualar ederken, etler de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Koronavirüse karşı 180 kurban kestiler! Belanın bitmesini istiyoruz

Şemdinli ilçesinin Güzelkonak, Korgan, Üzümkırın, Tatlıca, Durak, Alkeva, Yufkalı, Tatlıca ve 3 mezrasında oturanlar, corona virüs salgınından kurtulmak için kurban kesti. Toplanan yöre halkı, kurban kesip, dualar etti. 2 gün boyunca 180 koyunun kesildiği etkinliğe 21'inci dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili Hakkı Töre de katıldı. Kurbanları, ülkenin corona virüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hakkı Töre, şöyle konuştu:

"Sadaka, belaları, musibetleri uzaklaştırır. Biz de örnek olarak bu mıntıkamızdaki köylülerimizde kurban kestik. Bunun niyeti ise sadakadır. Ülkemiz bir belanın içinde. Bu belanın bitmesini istiyoruz. İnşallah kısa süre içinde memleketimize yayılmaz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın isteği üzerine bunu yaptık. Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmak. Bu anlamda da kesilen kurbanları civarda bulunan köylerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Allah kabul etsin."

 

 

ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçtiGelen son dakika haberine göre; corona virüs (covid-19) salgınının etkisi altındaki ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Öte yandan New Jersey eyaletinde de bir Türk vatandaşı yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karantinadaki öğrencilerden sağlıkçılar ve güvenlik güçlerine alkışlı destek

Karantinadaki öğrencilerden sağlıkçılar ve güvenlik güçlerine alkışlı destek

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Kütahya'ya giriş ve çıkışlarda corona virüs tedbiri için ateş ölçümü

Kütahya'ya giriş ve çıkışlarda corona virüs tedbiri için ateş ölçümü

Sıradaki Haber