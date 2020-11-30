Koronavirüse karşı yeni tedbirler neler? Yasak saatleri ve günleri arttı mı?

İki hafta önce yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüse karşı alınan tedbirler bir hayli artmıştı. Hafta sonu günlerine kısıtlamalar gelmiş, hizmet veren işletmelerin mesai saatleri kısaltılmıştı. Bu tedbirlerin yanı sıra, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için saatler belirlenmiş ve bu saatlerin dışında sokağa çıkmaları yasak olarak duyurulmuştu.

Bugün son dakika haberleri arasında yer alan Kabine Toplantısı'ndaki tüm detayları haberimizin içeriğine ekleyeceğiz. 15:35'te Beştepe'de başlayan ve 81 ili yakından ilgilendiren toplantıda hangi kararlar alınacak? . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda koronavirüse karşı yeni olarak hangi önlemler alınacak? Hafta sonu kısıtlamaları devam edecek mi, hafta içi günlerine yeni yasaklar eklenecek mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların akıbeti ne olacak?

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU TAMAMEN YASAK GELECEK Mİ?

Kabine Toplantısı sona erdikten sonra, yeni yasak kararlarını haberimize ekleyeceğiz. Hafta içi ve hafta sonu günlerin, kapsayan detayları açıklayacağız.

20 YAŞ ALTI - 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ UZADI MI?

Geçtiğimiz tarihlerde alınan 20 yaş altı vatandaşların 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilmesi, 65 yaş üstü vatandaşların 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabilmesi izni verilmişti. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar sonrasında bu saatlerde değişiklik olursa yeni yasak saatlerini haberimize ekleyeceğiz.

OLASI YENİ TEDBİRLER

İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.



Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye...



Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.

Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.



Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.

Kritik kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurması planlanıyor.