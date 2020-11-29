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29.11.2020 - 12:12 | | DHA

Koronavirüse rağmen Sultangazi'de fuhuş pazarlığı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlerin alınmasına rağmen Sultangazi’de fuhuş pazarlıkları kameralara yansıdı.

Koronavirüse rağmen Sultangazi'de fuhuş pazarlığı
İstanbul'da yol kenarında fuhuş pazarlığı!
İstanbul'da yol kenarında fuhuş pazarlığı!
İstanbul'da yol kenarında fuhuş pazarlığı!
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Dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor. İstanbulluların çoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için önlemlere uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor. Sultangazi- Mahmutbey yolunu mesken tutan 3 kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bekleyen bir kadın,, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra kişinin aracına binerek uzaklaşıyor. Kadın kısa bir süre sonra bindiği araç sürücüsü tarafından arkadaşlarının yanına bırakılıyor.

 

Kadıköy’de eğlence mekanına gece baskınıKadıköy’de polis ekipleri korona virüs kısıtlamalarına rağmen gece saatlerinde açık olan bir eğlence merkezine baskın düzenledi. Ekipler mekanda bulunan 103 kişiye toplamda 324 bin lira cezai işlem uyguladı.
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