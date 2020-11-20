Koronavirüsten ölen Emine hemşire, son yolculuğuna uğurlandı

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Klinik hemşiresi olarak görev yapan Emine Ezen, 2 Kasım’da koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan 2 çocuk annesi Ezen, 4 Kasım’da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ezen, yoğun bakımdaki 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.



Emine Ezen için bugün Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Mustafakemalpaşa Devlet Hastane Müdürü Erdinç Özdemir, Mustafakemalpaşa Devlet Hastane Başhekimi Asuman Erdinçoğlu, ailesi ve hastane personeli katıldı.





'HERKESİN TEDBİRLİ DAVRANMASINI İSTİYORUZ'



Törende açıklama yaparak uyarılarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Üzücü bir gün. Az önce bir sağlık şehidini daha uğurladık. Süreç hepimizden daha fazla sağlık çalışanlarını zorluyor. Sağlık şehitleri ordumuza bir arkadaşımız daha katıldı. Genç bir arkadaşımızdı ve maalesef kaybettik. Bu yüzden herkese hatırlatmakta fayda görüyorum. Lütfen kendinizi koruyun, mesafe ve hijyen kurallarını olmazsa olmaz kabul edin, kalabalık ortamlardan zaruri olmadıkça bulunmayın, toplu taşıma araçlarında ve pazar yerlerinde kontrolsüz bir şekilde bulunmayın. Bir can, bizden de canlar götürüyor. Bütün insanlar bizim için kıymetli. Bu yüzden herkesin kendi önlemine, mesafesine, korumasına dikkat etmesini istiyoruz. Ne Emine hemşire gibi sağlık personellerini ne de vatandaşımızı bu virüse kurban vermek istemiyoruz. Herkesin tedbirli davranmasını istiyoruz” dedi.



SON BAKIŞ YÜREKLERİ BURKTU



Alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlanan Emine Ezen’in ailesi büyük üzüntü yaşadı. Aile bireyleri birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Emine Ezen’in tabutu mezarlığa götürülürken, ailenin acı dolu bakışları yürek burktu. Emine Ezen Mustafakemalpaşa Adile Mezarlığı’nda toprağa verildi.