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25.10.2020 - 09:34 | | İHA

Koronavirüsten ölen gencin son sözleri oldu! Dua bekliyorum

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacılık yapan 33 yaşındaki bir çocuk babası koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen genç adamdan geriye, "Şükürler olsun, iyi olacağım inşallah. Hepinizi seviyorum, dua bekliyorum" sözleri kaldı.

Koronavirüsten ölen gencin son sözleri oldu! Dua bekliyorum

İnegöl’de ikamet eden 33 yaşındaki bir çocuk babası Mücahit Balantekin bronşit rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalandı. Genç adam tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balantekin’in kısa bir süre önce çekilen görüntüleri yürekleri burktu. Gencin son sözleri "Şükürler olsun iyi olacağım inşallah, hepinizi seviyorum dua bekliyorum" oldu.

Koronavirüsten ölen gencin son sözleri oldu Dua bekliyorum

Bronşit rahatsızlığı da bulunan Balantekin’e plazma kan tedavisinin de uygulandığı öğrenildi.

Balantekin’in ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Balantekin İnegöl Kavaklaraltı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Balantekin’in geçen sene evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

 

 

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