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02.12.2020 - 20:01 | | DHA

Koronavirüsü hiçe saydılar, parti düzenlediler

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı. Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Koronavirüsü hiçe saydılar, parti düzenlediler


Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Koronavirüsü hiçe saydılar, parti düzenledilerKahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.
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