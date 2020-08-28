Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı Yücel, taburcu edildi

Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in, 17 Ağustos günü, Alanya Başkent Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Yücel, hastanede koronavirüs tedavisine alındı. 12 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Başkan Yücel, bugün taburcu edildi.

Hastane Başhekimi Müslüm Ahmet Tunçkıran, Başkan Yücel'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in 12 gün süren tedavi süreci sevenlerinin desteği ve dualarıyla sağlıklı bir şekilde geride kaldı. Sayın Başkan Yücel, bir süre daha evinde izole bir şekilde istirahat etmeye devam edecek. Başkanımıza ve sevenlerine geçmiş olsun diyor ve sağlıklı günler diliyoruz" dedi.