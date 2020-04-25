MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüsü yenen Dr. Selçuk Köse: ‘Kalbim altı dakika durmuş’
ABONE OL
25.04.2020 - 07:00 | | Gökhan Karakaş / İSTANBUL

Corona virüsü yenen Dr. Selçuk Köse: ‘Kalbim altı dakika durmuş’

Corona virüsle 36 gün savaş veren göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Selçuk Köse, “6 dakika kalbim durmuş. 23 gün sonra uyandım yeniden doğmuş gibiyim, yürümeyi ve yemek yemeyi yeniden öğrendim” diye konuştu.

Corona virüsü yenen Dr. Selçuk Köse: ‘Kalbim altı dakika durmuş’
Gökhan Karakaş / İSTANBUL

Koronavirüse yakalanan ve 36 gün süren tedavisinin ardından taburcu olan göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Selçuk Köse, Milliyet’e konuştu: “Beni 23 gün uyutmuşlar, yoğun bakımdayken altı dakika kalbim durmuş. Virüs başka organlara tutulunca bakanlık izniyle kök hücre tedavisi uygulanmış. Şu an yeniden doğmuş gibiyim. Yürümeyi yemek yemeyi yeniden öğrendim. Hayata tutunmaya çalışıyorum.”

Koronavirüse yakalananlara yardım eli uzatırken hastalanan sağlık çalışanından biri, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından Dr. Selçuk Köse. 30 yıllık göğüs cerrahisi uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse, yardım eli uzattığı hastalardan Mart ayının ortasında virüsü kaptı. 22 Mart’ta çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen ve nefes alması zorlaşan doktorun yoğun bakıma alınmasına karar verildi. 23 gün uyutulan Köse, 36 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Dr. Köse, Milliyet’e konuştu.

Tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen sağlık personeline büyük minnet duyduğunu belirten Dr. Selçuk Köse, şunları söyledi:

‘Hep birlikte yeneceğiz’

“Yedi yıldır Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göğüs cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Mart ayının ikinci yarısında başlayan halsizlik ve yüksek ateş şikayetlerim oldu. Evde bir süre dinlenmeme rağmen şikayetlerim geçmediği gibi üzerine nefesim de daraldı. Hastanemde yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkınca hemen hastaneye yatırıldım. Nefesimdeki zorlanmanın artması ve akciğerlerimde virüsün yoğun tutulumu sonucu uyutularak solunum cihazına bağlanmışım. Yoğun tedavilerle 23 gün uyutulmuşum. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Favipiravir’in ilk uygulandığı hastalardanım. Bu arada yoğun bakımdayken altı dakika kalbim durmuş. Virüs başka organlara tutulunca bakanlık izniyle kök hücre tedavisi uygulanmış. Şu an yeniden doğmuş gibiyim yürümeyi yemek yemeyi yeniden öğrendim. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Hastalığım sürecinde başta ailem olmak üzere benim için iyi dilekler dileyen, dua okuyan, durumumu yakından takip eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an hastalıkla mücadele eden herkese acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu hastalığı da yeneceğiz.”

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Vamık Volkan: Şu an travmanın içinden geçiyoruz

Prof. Dr. Vamık Volkan: Şu an travmanın içinden geçiyoruz

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Kurşunlanan Buse’nin çığlığı

Kurşunlanan Buse’nin çığlığı

Sıradaki Haber