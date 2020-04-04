Koronaya karşı Bursa için omuz omuza

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için kent genelinde tedbirleri en üst düzeye çıkardıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kamu kurumlarından pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından cami ve türbelere, terminalden park alanlarına kadar şehrin her yanını dezenfekte ettik, etmeye devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi iptal ettik. Bazı faaliyetlerimizi online olarak yayınlıyoruz. Sağlık personeline ücretsiz ulaşım, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek, zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız devam ediyor. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımızın da tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşlarımızdan evden çıkmamalarını istiyoruz. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Kart16 devrede

Hiçbir vatandaşın mağdur olmaması adına tüm adımları geniş bir yelpazede attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Genelge kapsamındaki kiracılardan kira alınmayacağını daha önce ifade etmiştik. Genelge kapsamına girmeyen kiracılarımıza da bu dönemde tebligat göndermeyeceğiz. 10 bin aileyi kapsayacak şekilde her gün 30 bin ekmek uygulaması başlattık. Her hafta 10 bin meyve-sebzeden oluşan pazar filesi, ayda 30 bin gıda kolisi ve temel hijyen malzemeleri kolisi dağıtacağız. Arzu edenler Kart16 Sosyal Yardım Kartı ile farklı market ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecek. Ayda 130 bin haneye yardım girmiş olacak" diye konuştu.

2 öğün sıcak yemek

Büyükşehir bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, son bir haftada; Beyaz Masa, Alo 153 ve Büyükşehir santraline 29 bin 856 çağrı geldiğini vurguladı. Bu çağrılan kapsamında 5189 evde bakım hizmete ve temizlik kiti dağıtımı yapıldığını açıklayan Başkan Aktaş, bu süreçte 559 ambulansla hasta nakli, 1581 açık alan, 88 kapalı alan dezenfekte çalışması, 3600 gıda yardımı, 2320 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldığını ve sıcak yemek dağıtımının 2 öğüne çıkarıldığını ifade etti.

"Ovalarken kapatın"

BUSKİ’nin nisan ayında su sayacı okuması yapmayacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Ocak-şubat-mart ayı faturalarının ortalaması alınacak ve yüzde 50’si olarak faturalandırılacak. Ticarethanelerde ise nisan ayında tahakkuk yapılmayacak. Son 20 gün içinde Bursa’da su tüketimi yüzde 17-18 arttı. Evet hijyen önemli ancak bu su israfı yapılması anlamına gelmiyor. Hiç değilse ellerimizi 20 saniye boyunca sabunla ovalarken suyu kapabiliriz" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, evden çıkması kısıtlanan özellikle bakıma muhtaç yaşlıları yalnız bırakmıyor.

"El birliğiyle aşacağız"

Bu sürecin el birliği ile bertaraf edileceğini dile getiren Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına da destek istedi. Kendisinin de bireysel olarak kampanyaya katıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, şunları söyledi: "Yardım konusunda her zaman takdire şayan bir örneklik gösteren Bursa’mızın bu kampanyayı da gönülden destekleyeceğine inanıyorum. Bursalı işadamlarımızı ve hayırseverlerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Bu vesile ile vatandaşlarımızdan gelen taleplerin yerine getirilmesinde deyim yerindeyse mutfakta çalışan 1500 personelimize ve sürece katkı koyan herkese teşekkür ediyorum."

Evde yalnız değilsiniz





Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bugüne kadar evden çıkamayan 157 vatandaş için market/eczane alışverişi yapıldı, 109 fahiş fiyat denetimi, 120 maaş çekim talebi gerçekleştirildi. 85 aboneye ise BUSKİ tarafından kapıda su kartı yüklemesi yapıldı.

'Burada güvendeyiz'





Sokaklarda kalan vatandaşlar için kış aylarında hizmete açılan 320 yatak kapasiteli Ürünlü Erkek Barınma evinde, 'Kovid-19' salgınına karşı tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Giriş çıkışların yasaklandığı barınma evinde vatandaşların düzenli olarak ateşleri ölçülüyor, toplu kullanım alanları ve yatakhaneler dezenfekte ediliyor. Toplam 40 kişi kapasiteli karantina koğuşu hazırlanırken, yeni gelenler sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra bu karantina koğuşuna alınıyor. Türkiye’nin dört bir yanından sıcak bir yuva özlemiyle barınma evine gelen vatandaşlar ise, "Burada kendimizi güvende hissediyoruz" diyor.

Anlamlı destek





Her gün binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsle mücadeleye, şehirdeki trafik ışıkları da dahil edildi. Kırmızı ışık hazneleri 'Evde kal', dijital ekranlar ise 'Evde kal Bursa' sloganlarıyla donatıldı

Hayvanlar alemi kamerada





Salgın nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapatan 140 farklı türden 1500'e yakın hayvanın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, belli noktalara yerleştirilen kameralarla canlı olarak evlere kadar taşındı. Özellikle uzaktan eğitimin nisan ayı sonuna kadar uzatılmasıyla evlerine hapsolan çocuklar, hayvanlar alemini https://www.bursabuyuksehir.tv/canli-yayin/hayvanat-bahcesi adresinden veya bursa cepte (Android, IOS) uygulamasından anlık olarak izleyebilecek.

Korona rekoru





Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için 'Ben Sinbad' adlı oyunu boş salona oynayıp, online olarak internet üzerinden yayınladı. Normalde oyunlarını 550 kişilik Tayyare Kültür Merkezi’nde oynayan Şehir Tiyatrosu’nun bu oyununu aynı anda 4907 kullanıcı takip ederken, çocukların evlerinde yalnız olmadığı düşünüldüğünde 10 binin üzerinde bir izleyici rekoru da kırılmış oldu.

Gönül sofrasında herkese yer var





BURFAŞ'ın tesislerinde usta aşçılar tarafından hazırlanan yemekler, hijyen kurallarına dikkat edilerek paketlenip, salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar, risk grubundaki kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Sağlık için kapatıldı





Koronavirüse karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi 17 ilçedeki park, mesire alanı, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkurları ve spor aletlerinin bulunduğu 73 alanı kullanıma kapadı. Başkan Alinur Aktaş uygulamayı, "Zor günleri aştığımızda yeniden çiçek açacağız. Parklarımız kısa bir mola vermişken siz de #EvdeKal'ın, sağlıklı kalın" sözleriyle anlattı.

Sokaklar dezenfekte ediliyor





Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 32 araç, 82 ekipman ve 69 personelle yapılan çalışmalarda, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan sultan külliyeleri, tarihi çarşı ve hanlar, kamu kurumları, otobüs durakları, toplu taşıma araçları, yaya kaldırımları ve alt geçitler periyodik olarak dezenfekte ediliyor.