Koronaya karşı dayanışma ağı

Türkiye, koronavirüsle mücadelede tek yürek oldu. Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 569 bin 549 haneye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti. Mücadelenin tek taraflı olmadığını gösteren, herkesin elindeki imkanlarla ortaya koyduğu yardımlaşma örneklerinden bazıları şöyle:



İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere bazı belediyeler, salgın yüzünden dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaf, işten çıkarılan işçiler için destek ve bağış kampayanları başlattı.



Ankarada bir iş insanı, sahip olduğu öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarının konaklaması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ücretsiz olarak tahsis etti.



Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki dikimevlerinde, toplam günlük 600 bin maske üretiliyor. MSB fabrikalarında antibakteriyel sıvı üretimine başlandı. Askeri fabrikalara solunum cihazları yapılması için talimat verildi.



3D yazıcı ile maske



Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezlerinde günlük 40 bin maske üretilmeye başlandı.



Türkiye’deki teknik ve meslek lisesi öğrencileri 3D yazıcılar ile ürettikleri maskeleri hastanelere yolluyor. İstanbul’da Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 3D yazıcı ve lazer tezgah ile günlük 500 tane tıbbi yüz maskesi üretiyor.



Arsin Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler de okulda ve evlerinde 3D yazıcılarda sağlık personeli için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Kayseri’de, Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’nde görevli 6 öğretmen eğitime ara verilen okullarında günlük 800 maske üreterek bunları kamu kurumlarına dağıtıyor.



Ankara’da Gönüllü Öğretmenler Destek Grubu’ndaki 500’ün üzerinde öğretmen, 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.



Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, okulda 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu üretti.



İlaçlar kapıya



İzmir’de 40 kişiden oluşan BisiDestek ekibi, sokağa çıkması kısıtlananların ihtiyaçlarını bisikletleriyle karşılıyor.



Kırklareli’nde 55 motosiklet tutkunu evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ilaç ihtiyaçlarını eczanelerden alarak ulaştırıyor.



Adana Eczacı Odası’na bağlı eczaneler kentteki kimsesizler, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş ve üzerindekilerin raporlu ilaçları evlerine kadar gönderiyor.

Psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan Travma İyileştirme Grubu, koronavirüs mağdurları ve onlar için görev yapan kamu çalışanlarına online psikolojik destek vermeye başladı.



Özel sektör birliği



Unilever Türkiye, Sağlık Bakanlığı’na ait hastanelere 230 tonluk domestos bağışladı. Getir.com, 50 bin ihtiyaç sahibine, 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisini dağıtacak. Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın sağlık personellerinin ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon TL bağışladı. GittiGidiyor.com Sağlık Bakanlığı’na 1 milyon TL bağış yaptı. Koç Holding’e ait Divan Otelleri evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarını ücretsiz hizmet verecek. Arçelik, hastanelere çamaşır ve kurutma makinesi, fırın, çay, kahve ve tost makinesi gönderecek. Ford Otosan koruyucu maske üretimine başlayacağını bildirdi. Garanti BBVA, devlet üniversitesi hastanalerine 10 milyon TL’lik bir fon ayırdıklarını duyurdu.

Sağlıkçı gençlerden yemek



Mardin’de gönüllü olarak bir araya gelen sağlıkçı 4 komşu genç, yaşadıkları Teker Mahallesi’nde koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaları ziyaret ederek, evlerinde yaptıkları sıcak yemekleri ikram etti.



‘Vefa’ kolileri yola çıktı



İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmalarıyla, 50 bin vatandaşa ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü yola çıktı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “Bu hafta yapılacak 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. İkinci hafta Limak Holding, Nihat Özdemir Bey. 3. hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. 4. hafta MNG Holding, Mehmet Nazif Günal Bey. 5. hafta Demirören Holding, Yıldırım Demirören Bey. 6. hafta 25 bin koli LC Waikiki Vahap Küçük, 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut Toprak, 10 bin koli Getir firmamız. Hem 300 bin koliyi ücretsiz götürüyor” dedi.



Kızılay seferber oldu



Türk Kızılay’ı karantina altına alınan 20 bin kişiye üç öğün yemek ihtiyacını karşılıyor. Ulusal Kan Bankası Referans Laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesini, Sağlık Bakanlığı’nın hizmetine sunan Kızılay, Sağlık Bakanlığına 150 şişme çadır hastanesi teslim etti, ilave 300 sahra hastanesini imal etmeye devam ediyor. Türk Kızılay, olağanüstü dönemler için tuttuğu gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. Kızılay geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 400’er lira nakit sosyal destek ödeme yapma kararı aldı. İHH Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde 75 bin kumanyanın dağıtımını öne çekti.

