30.04.2020 - 16:28 | | İHA
Koronayı yenen hemşire alkışlarla uğurlandı
Corona virüs hastalığına yakalanan hemşire, coronayı yenerek meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Kastamonu Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alınan 43 yaşındaki Nilay Topçu isimli hemşire, yapılan tedavi sonucunda durumunun negatife dönmesiyle birlikte taburcu edildi.
Yoğun bakım çalışanları arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu olan Hemşire Nilay Topçu, taburcu olduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendiCorona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. Şirinevler E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.