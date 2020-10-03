Korsan durak çetesine baskın

İstanbul’daki taksi duraklarına yolcu alma konusunda baskı ve şiddet uygulayan çeteye üç ilde operasyon düzenlendi. Çok sayıda silahla yakalanan çete üyelerinin sahte durak kurup işlettiği, cinayete sebebiyetten yaralama ve darpa kadar birçok suça karıştıkları belirlendi. İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz hafta iki ayrı durak çalışanı taksiciler arasında yaşanan ve üç taksicinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından geniş çaplı bir araştırma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele ekipleri, olayın üç ilde örgütlenen bir çeteyle bağlantılı olduğunu tespit etti.



Baskı ve şiddet uyguladılar



Yapılan çalışmalarda, sahte belgelerle korsan taksi durağı kurup işlettiği ve yasal taksi duraklarına taksilere yolcu alma konusunda baskı ve şiddet uyguladığı belirlenen çeteye operasyon kararı alındı. Merkezi Esenyurt olmak üzere İstanbul’un birçok ilçesi ile Ankara ve Bursa’da örgütlendiği belirlenen çetenin tespit edilen 22 mensubunun gözaltına alınması için üç ilde baskınlar düzenlendi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 22 çete mensubundan 18’i adreslerinde yakalanıp gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.