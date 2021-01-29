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29.01.2021 - 20:58 | | DHA

Korsan saldırısından kurtulan 3 denizci Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı.

Korsan saldırısından kurtulan 3 denizci Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı. Liberya Bayrağı TR Ofisi Bölge Müdürü Erhan Esinduy da ekipteydi.

NELER OLMUŞTU?

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Geminin İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait olduğu ve Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine seyir halinde olduğu ifade edilmişti. Gemideki mürettebatın 15i kaçırılmış, Azerbaycan asıllı bir gemici ise öldürülmüştü.

Korsan saldırısından kurtulan 3 denizci Türkiyeye geliyor

REHİN ALINAN TÜRK DENİZCİLERLE İLK TEMAS

Gine Körfezi'nde kanlı saldırı gerçekleştiren ve gemi kaptanıyla birlikte toplam 15 Türkü kaçıran korsanlar, 5'inci günde şirketle irtibata geçti. Şirketin Almanya-Hamburg'daki ofisini arayan korsanlar, tüm mürettebatın isimlerini söyledi ve hepsinin durumunun iyi olduğuna dair kanıtlar sunmuştu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur.  Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır." Öte yandan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, "Mürettebatı Türkiye'ye sağ salim getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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