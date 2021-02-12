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12.02.2021 - 20:21 | | AA

Korsanların elinden kurtarılan denizci Gökhan Burhan'ın ailesi sevinçli

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılmalarının ardından başlatılan çalışmalarla kurtarılan 15 Türk denizciden Gökhan Burhan'ın Bilecik'te yaşayan ailesi, gelen haberle mutlu oldu.

Korsanların elinden kurtarılan denizci Gökhan Burhan'ın ailesi sevinçli

AA muhabirine konuşan Gökhan Burhan'ın eşi Nadire Burhan, çocuklarıyla birlikte sevinçli haberi beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Burhan, "Çok mutluyum, Allah'ıma binlerce şükür. Yardımları için herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bize mutluluk gözyaşları döktürdü. Sevinçten diyecek bir şey bulamıyorum." diye konuştu.

Baba İbrahim Burhan ise oğluna kavuşacağı için sevinçli olduğunu belirterek, katkısı olan yetkililere teşekkür etti.

Anne Aliye Burhan da oğlu ve denizci arkadaşları için dua ettiğini kaydetti.

Oğluna kavuşmak için saatleri saydığını vurgulayan Burhan, "Çok güzel haberler aldık. İnşallah Rabbim tez günde yavrumu bize kavuşturacak." diye konuştu.

Aileyi evinde ziyaret eden Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak da "Bizler her zaman onların yanında olduk. Bugün de sevinçlerini paylaşmak için geldim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. İnşallah birkaç gün içinde sabırsızlıkla Gökhan kardeşimizi karşılayacağız." dedi.

Korsanların elinden kurtarılan denizci Gökhan Burhanın ailesi sevinçli


Mozart gemisine saldırı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 denizciyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

 

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Korsanların elinden kurtarılan denizci Gökhan Burhan'ın ailesi sevinçli

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