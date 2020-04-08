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08.04.2020 - 13:03 | | AA

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, tüm dünyanın yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği bu emsalsiz zamanda kendilerine yardım eden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız

 Twitter hesabından paylaşımda bulunan Thaçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  telefonla görüştüklerini, tıbbi malzemeler içeren yardımı kabul ettiklerini  bildirdi.

Paylaşımında "müttefiklerle daha güçlü (strongerwithallies)" etiketini  kullanan Thaçi, "Bu emsalsiz zamanda Kosova'ya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan  ve Türkiye'ye derinden minnettarız." ifadesini kullandı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla aralarında Kosova'nın  da bulunduğu yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden  oluşan malzemeler, bu sabah Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo  uçağına yüklenerek yola çıktı.

 

 

 

 

 

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