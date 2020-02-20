20.02.2020 - 16:26 | | DHA
Kötü koku harekete geçirdi! Tıbbi atıklar ırmak kenarında bulundu
Mersin’in Tarsus ilçesinde ırmak kenarına dökülmüş tıbbi atık bulundu.
Tarsus ilçesi Berdan Irmağı'nın etrafında kötü koku fark eden vatandaşlar, yaptıkları araştırmada ırmak kenarında tıbbi atıkları gördü. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, atıkların hastalıklara davetiye çıkarmadan kaldırılmasını istedi.
Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ırmak kenarına dökülen tıbbi atıkları toplayıp, bölgeyi de dezenfekte etti.
Yetkililer tıbbi atıkların hangi kurum tarafından atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.
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