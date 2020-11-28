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28.11.2020 - 23:37 | | DHA

Kötü koku sonrası acı olay ortaya çıktı! 15 gün önce...

Afyonkarahisar'da, komşuların gelen kötü koku üzerine ihbarda bulunduğu polis, evine girdiği Mehmet Selahattin Örsdemirin (88) cansız bedeniyle karşılaştı.

Kötü koku sonrası acı olay ortaya çıktı! 15 gün önce...

Afyonkarahisar Kadınana Caddesi'ndeki Enfiyecioğlu Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Selahattin Örsdemir'in evinden gelen kötü koku üzerine komşular akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, yatağında Selahattin Örsdemirin cansız bedeniyle karşılaştı.

Çağrılan sağlık ekipleri Örsdemir'in 10- 15 gün önce öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde şüpheli bir durum olmadığını belirledi. Örsdemir'in cansız bedeni inceleme yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yapılacak otopsi sonucunda Selahattin Örsdemir'in ölüm nedeni belirlenecek.

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