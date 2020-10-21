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21.10.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Kovid-19 ilacı kullanan annelere: Emzirmeyin

Bakanlığın Kovid-19 tablosunun da yer aldığı sitede, sıkça sorulan sorulara yanıt veriliyor.

Kovid-19 ilacı kullanan annelere: Emzirmeyin
AYKUT YILMAZ Ankara

Bakanlık, bu çerçevede Kovid-19 hastası annelerin emzirirken hastalığı bebeklerine bulaştırıp bulaştırmayacaklarına ilişkin soruyu da yanıtladı. Yanıtta şunlar kaydedildi:

“Emzirmek, bebeğin büyümesi ve gelişmesi için önceliklidir. Bu nedenle annenin bebeğini emzirmeye devam etmesi önerilir. Ancak anne hasta olduğu dönemde, bebeğinin bakımını yaparken ve emzirirken bütün izolasyon kurallarına uymalıdır. Bebeğini emzirmeden önce ellerini yıkamalı, maskesini takmalı ve meme başı temizliği yapmalıdır. Sonrasında bebeğini güvenle emzirebilir. Koronavirüs nedeniyle ilaç kullanıyor iseniz bebeğinizi emzirmemeniz önerilmektedir. İlaç kullandığınız süre içinde sütünüzü sağınız ve dökünüz. Tedaviniz bittikten sonra emzirmeye devam edebilirsiniz.”

Karantina soruları

Sitede yer alan diğer bazı sorular ve bakanlığın verdiği yanıtlar şöyle:

Temaslı listesinden ismim silinebilir mi?

- Hayır. Temaslı olarak ismi bildirilen bireylerle iletişim kurularak temasın doğruluğu onaylatılır. Sisteme girilir ve sonrasında silinemez.

Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım?

- Hayır. Sağlık ihtiyaçlarınız için her zaman sağlık kuruluşlarına başvurabilirsiniz. 

Karantina sürecinde ev ve apartmanı nasıl dezenfekte etmeliyiz?

- Evinizde ya da apartmanınızda 1/100 sulandırılmış çamaşır suyuyla (5 litre suya küçük çay bardağının yarısı kadar çamaşır suyu) temizlik yapmanız ve ortamı havalandırmanız yeterli olacaktır.

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