Kovid-19 süreci kalbi vurabilir

Yüksek kalorili ve yağlı beslenme tarzı, vitamin eksikliği ve az egzersiz yapmanın kanda kolesterol seviyesini artırdığını belirten Dr. Ergöknil, “Halk arasında iyi kolesterol olarak bilinen HDL, kötü kolesterol LDL’nin kalp çevresinde birikmesini önleyerek kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmeye yardımcı oluyor. Bu nedenle kalp ve damar sağlığının korunması amacıyla kan kolesterol seviyelerinin normal değerlerde tutulması çok önemlidir. Kolesterol tedavisinde ilaç kullanılıyor. Özellikle sigara içenler, diyabet hastaları, fazla kilolu kişiler veya aile öyküsü olan kişiler gibi kardiyovasküler hastalıklar için risk grubuna dahil olan hastalarda yüksek kolesterol inme veya kalp krizi gibi hayatı tehdit edici durumlara yol açabiliyor” diyor.

Bunları yemeyin



Dr. Göknil, yüksek kolestrolü olanların özellikle kaçınması gereken yiyecekleri de şöyle sıraladı: “Kuzu eti, sığır eti ve domuz eti, salam ve sosis gibi yüksek oranda yağ içeren işlenmiş gıdalar, kabuklu deniz ürünleri, tam yağlı peynir, tereyağ, tam yağlı süt ve krema gibi yüksek yağ içerikli süt ürünleri, hamur işleri, hazır yiyecekler, şekerleme ve şekerli içecekler.” l İSTANBUL Milliyet