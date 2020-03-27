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27.03.2020 - 07:00 | | GÜRKAN AKGÜNEŞ İstanbul

Kovid-19’a karşı Tat Towers talebi

Geride 3 milyar dolarlık servet bırakarak 2009’da ölen Salih Tatlıcı’nın mirasçılarından eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı, miras davaları nedeniyle yıllardır atıl durumda olan Zincirlikuyu’daki Tat Towers’ın koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’na tahsisi için mahkemeye başvurdu.

Kovid-19’a karşı Tat Towers talebi
GÜRKAN AKGÜNEŞ İstanbul

Binanın test merkezi ya da geçici hastane olarak kullanılabileceğine değinilen dilekçede ayrıca, Tat Towers’da bulunan değerli 500’ü aşkın tablo ve objenin de satışa çıkarılarak gelirinin Sağlık Bakanlığı’na bağışlanması istendi. Anne - oğul Tatlıcılar, mahkemeden diğer mirasçılardan da bu konuda acilen muvafakat istenmesi için karar çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme yönetiyor

Salih Tatlıcı’nın mirası, evlatları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır mahkeme tarafından yönetiliyor. Miras bölüşümüne ilişkin davalar nedeniyle 10 milyon dolar değer biçilen Tat Towers da yıllardır atıl durumda. İstanbul’un değerli noktası Zincirlikuyu’da çürümeye terk edilen 32’şer katlı ikiz kulelerin bir dönem satılması gündemdeydi.

Mirasçılardan torun Salih Ziya Titiz (Tatlıcı) diğer mirasçılara, Tat kulelerdeki mevcut paydaşlığın satış yoluyla giderilmesi için dava açmıştı. Tereke Mahkemesi tarafından yönetilen ikiz kuleler, emlak vergisi gibi masraflar çıkarınca mahkeme, kulelerin cephesini reklam giydirmesi için bir GSM şirketine kiraladı. Varislerden Uğur Tatlıcı’nın binanın kiraya verilmesi talebi ise diğer mirasçılar tarafından onaylanmayınca yürürlüğe girmedi.

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