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10.11.2020 - 16:55 | | AA

Kovid-19'u yenen imam aynı hastalıktan ölen babasının cenaze namazını kıldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir imam tedavisinin bitmesinin ardından aynı hastalıktan vefat eden babasının cenaze namazını kıldırdı.

İshakpaşa Camisi İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş ve babası emekli imam Musa Memiş, Kovid-19 nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mehmet Nuri Memiş, tedavisinin ardından taburcu edilirken babası Musa Memiş ise hastalığı yenemeyerek vefat etti.

BABASININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

İmam Memiş, karantina süresinin bittiği gün, babasının cenaze namazını kıldırdı. İnegöl Hastane Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Musa Memiş'in naaşı toprağa verildi.

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