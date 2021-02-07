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07.02.2021 - 14:25 | | DHA

Kovid tedavisi gören 30 yıllık polis memurundan acı haber!

Kayseri’de ocak ayında yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvuran 30 yıllık polis memuru Tekin Çiçek (52) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Çiçek, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Kovid tedavisi gören 30 yıllık polis memurundan acı haber!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve Develi ilçesinde görev yapan Tekin Çiçek, ocak ayında yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Çiçek, şikayetleri artınca 5 Ocak'ta Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. 30 yıllık polis memuru Çiçek, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Çiçek, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "İlçe Emniyetimizin kıymetli ismi başpolisimiz Tekin Çiçek'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi ilçe halkımız tarafından çok sevilen bir kişiydi. Kendisine rahmet yakınlarına ve polis teşkilatımıza sabır diliyorum" dedi.

 

 

 

Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kameradaKayseri'nin Akkışla ilçesinde aç kalan kurdun, Özgür Koçak'a ait koyun sürüsüne saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi sonrası kurt uzaklaştırılırken, 2 koyun yaralandı.
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