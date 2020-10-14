Kovid testleri daha ‘güvenilir’ olacak

Türk bilim insanları, konoravirüs testlerinin duyarlılığını 20 kat artıran yeni bir yöntem geliştirerek hastalığa daha hızlı ve güvenilir şekilde tanı koymanın yolunu açtı.



“MyMagiCon” ismi verilen yöntem, PCR testi olarak bilinen Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PZT) ve antijen testlerinin duyarlılığını artırarak test sonuçlarının doğruluk oranını yükseltiyor.



Basit bir gargara ile

Testi geliştiren araştırma ekibinden Acıbadem Üniversitesi’nden Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, tüm dünyada koronavirüs tanısının; PCR testi olarak bilinen Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PZT) ya da antijen testleri ile konulduğunu hatırlatarak, “Ancak her iki testin de kendisine göre eksik yanları var. Biz her iki testin duyarlılığını 20 kat artıran, ayrıca kolay örnek almayı sağlayacak bir araç geliştirdik.



Yöntemimizde kişinin, bir iki yudum içme suyunu ağzına alması, gargara yapıp ağız içinde çalkaladıktan sonra bu suyu bir kaba koyması yeterli. Daha sonra geliştirdiğimiz MyMagiCon tüpü içerisine bu örnekten 20 ml sıvı alıp koyuyoruz. Tüpün içindeki polimer hızla su ve küçük molekülleri çekerek virüsleri konsantre hale getiriyor. Bu işlem beş dakika sürüyor. Polimer boncukları arasındaki konsantre virüs örneği, bir pipet aracılığıyla alınarak PZT ya da antijen testlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor” bilgisini verdi.



Tüberküloz için geliştirildi



Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, Dünya Sağlık Örgütü’nün yakın destekçisi “Foundation for Innovative New Diognostics”ten aldıkları proje desteği ile tüberküloz tanısını kolaylaştırmak amacıyla 1.5 yıldan bu yana üzerinde çalıştıkları yöntemi, Kovid-19 virüsü tanısına uyarladıklarını belirtti.



‘Tanı alma işi kolaylaşacak’



Yöntem sayesinde antijen testlerinin hızlı ve doğru sonuç vermesinin olanaklı hale geldiğini belirten Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, şunları anlattı:



“Yöntemimiz; havaalanlarında, hastanelerin acil servislerinde ya da filyasyon ekiplerinin evlerde tanı alma işlerini kolaylaştıracak. Antijen testlerinin duyarlılığını artırdığı için kişinin enfekte olup olmadığını yarım saat içinde daha doğru bir şekilde tespit etmek olanaklı hale gelecek. Testlerin kısa zamanda daha doğru şekilde sonuç vermesi, hasta olan kişilerde izolasyon tedbiri alınabilmesini sağlayacak. Böylece salgının kontrolü açısından önemli bir kazanım da sağlayacak.”