MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Köy evine şok baskın! 14 kişi kumar baskınında yakalandı
ABONE OL
27.05.2020 - 17:21 | | İHA

Köy evine şok baskın! 14 kişi kumar baskınında yakalandı

Bartın’ın Amasra ilçesinde bir evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 60 bin 25 lira cezai işlem uygulandı.

Köy evine şok baskın! 14 kişi kumar baskınında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Kocaköy Köyünde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri gece Saat:03:30 sıralarında Ş.Ö.’ye ait eve baskın düzenledi. Baskında ev sahibi ile birlikte evde bulunan 13 kişi gözaltına alınırken, iskambil kağıtları ve masa üzerindeki paralara jandarma tarafından el konuldu.

Yakalanan 13 kişi hakkında kumar oynamaktan idari işlem yapılarak ev sahibi Ş.Ö hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıslara ayrıca kumar oynamak ve oynanmasına yer sağlamak suçu ile corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlalinden toplam 60 bin 25 TL para cezası kesildi.

 

Avcılar’da plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.Avcılar Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köy evine şok baskın! 14 kişi kumar baskınında yakalandı

Köy evine şok baskın! 14 kişi kumar baskınında yakalandı

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçer mi, şehirler arası izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçer mi, şehirler arası izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Sıradaki Haber