MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Köy yolundaki 4 ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntülediler
ABONE OL
26.11.2020 - 13:23 |

Köy yolundaki 4 ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntülediler

Kastamonu Azdavay ilçesinde köydeki elektrik arızasına müdahaleye giden ekip, önlerine çıkan 4 ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüledi.

Köy yolundaki 4 ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntülediler

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, Kastamonu Azdavay'a bağlı Zümrüt köyündeki elektrik arızasını gidermek için araçla yola çıktı. Köy yolunda aracın önüne 4 ayı yavrusu çıktı. Görevliler, aracın önünden koşan yavru ayıları cep telefonu ile görüntüledi.

Bir süre aracın önünde koşan 4 ayı yavrusu, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2020 ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

154 günde kıpkırmızı oldu

154 günde kıpkırmızı oldu
Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet