Köy yolundaki 4 ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntülediler

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, Kastamonu Azdavay'a bağlı Zümrüt köyündeki elektrik arızasını gidermek için araçla yola çıktı. Köy yolunda aracın önüne 4 ayı yavrusu çıktı. Görevliler, aracın önünden koşan yavru ayıları cep telefonu ile görüntüledi.
Bir süre aracın önünde koşan 4 ayı yavrusu, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.