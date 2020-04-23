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23.04.2020 - 13:03 | | DHA

Köyde büyük heyecan! 26 günlük karantina süresi doldu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünün, corona virüs tedbirleri kapsamında 26 günlük karantina süresi sona erdi.

Köyde büyük heyecan! 26 günlük karantina süresi doldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan corona virüs salgını ile mücadele kapsamında, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, Çan Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla, 29 Mart tarihinde karantinaya alındı. 12 Nisan tarihinde karantina süresi dolan Maltepe köyünde, karantina süresi 24 Nisan'a kadar uzatılmıştı ancak dün alınan kararla, karantina süresinin dolduğu açıklandı.

Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Maltepe köyümüzde corona virüs ile mücadele  kapsamında 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 24.00 itibariyle karantina süresi sonlandırılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur" denildi.

Öte yandan, Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde 26 günlük karantina süresince giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermedi.

 

 

 

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