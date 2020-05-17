Köyden İndim Şehire ne zaman, kaç yılında çekildi? Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

Köyden İndim Şehire bu akşam televizyonda seyirci ile buluşacak. Usta komedi sanatçılarının yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediliyor. İşte filme dair bilgiler...

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara’da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza’ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya…) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI

Kemal Sunal – Saffet

Zeki Alasya – Himmet

Metin Akpınar – Hayret

Halit Akçatepe – Gayret

Mine Mutlu – Ali Rıza Emmi’nin Baldızı

Perran Kutman – Gülsüm

Meral Zeren – Emine

Tekin Akmansoy – Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı – Ali Rıza Emmi’nin Eşi

Mete İnselel – Resepsiyon Görevlisi

Oya Alasya – Himmet’in Eşi.

NEREDE ÇEKİLDİ?

1974 yılında yayınlanan Köyden İndim Şehire filmi Ankara'da çekildi.