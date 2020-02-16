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16.02.2020 - 14:42 | | DHA

Köye inen kurt sürüsünün içinde onu görenler şaşkına döndü!

Aksaray’da kurtlar, köye indi. 6 kurt ile yanlarındaki köpeğin birlikte hareket ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Köye inen kurt sürüsünün içinde onu görenler şaşkına döndü!

Aksaray'da yiyecek bulmakta güçlük çektiği sanılan 6 kurt, Çimeliyeni köyüne indi. Bir çiftlikte kalan Yılmaz Koç, gece köpeklerin havladığını fark ederek, güvenlik kameralarından çiftliğinin önünde 6 kurt ile bir köpeğin geçtiğini gördü.

KURTLARLA ADAPTE OLMUŞ

Yaşadıklarını anlatan Yılmaz Koç, şunları söyledi:

"Saat 03.00 sıralarında köpeklerimin havlaması üzerine kameralara baktım. Çiftliğimin dışında bir kurt sürücü ile bir tanede sürünün içinde köpek gördüm. Hayretler içinde kaldım. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Kurtların içerisinde köpeğin gezmesi. İki gün önce de sabah 07.00’de kurt sürüsü yine gelmişti. O zaman sürünün içinde köpek yoktu. Bu köpek tahminin kurtlarla adapte olmuş ve onlarla geziyor. ''

Köye inen kurt sürüsünün içinde onu görenler şaşkına döndü

 

Köye inen kurt sürüsünün içinde onu görenler şaşkına döndü

Köye inen kurt sürüsünün içinde onu görenler şaşkına döndü

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