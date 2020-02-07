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07.02.2020 - 18:37 | | AA

Köylüler buldu! Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde köylünün yaralı ve bitkin halde bulduğu, nesli tükenme tehlikesi yaşayan puhu kuşu tedaviye alındı.

Köylüler buldu! Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya...

İlçeye bağlı Selman köyü kırsalında bitkin halde yerde duran puhu kuşunu fark eden köylüler, kanatlı hayvanı merkez Kemaliye Mahallesi Muhtarı Özgür Şahin'e teslim etti.

Sol gözünde yara tespit edilen kuşu evine getiren Şahin, yem verdiği ve ısıttığı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürdü.

Nesli tükenme tehlikesinde yer aldığı belirtilen kuşun tedavisinin ardından, tekrar doğal yaşamına salınacağı bildirildi.

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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