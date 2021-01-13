KPPS nitelik kodları neler (EKPSS) 2021? 1103, 1101,6225, 3388,2049,7363 nitelik kodu nedir?
EKPSS nitelik kodları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu yayımlandı. EKPSS tercihlerinin bugün başlamasıyla birlikte tercih yapacak olan adaylar nitelik kodlarını merak ediyorlar. 3388 nitelik kodu, 1101, 2049, 7363 gibi nitelik kodları araştırılıyor. Peki EKPSS nitelik kodları neler?
EKPSS nitelik kodları tercih yapacak adayların gündeminde yer alıyor. EKPSS tercihleri 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih kılavuzunun yayımlanmasından sonra gözler nitelik kodlarına çevrildi. Peki EKPSS nitelik kodları neler 2021? İşte 2049,7363, 1103, 1101,3388 nitelik kodları...
1101 NİTELİK KODU NEDİR?
1101 nitelik kodu: Cinsiyeti erkek olmak.
1103 NİTELİK KODU NEDİR?
1103 nitelik kodu: Cinsiyeti kadın olmak.
2049 NİTELİK KODU NEDİR?
2049 nitelik kodu: Ortaöğretim Kurumlarının İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak
3388 NİTELİK KODU NEDİR?
3388 nitelik kodu: Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans programından mezun olmak.
6225 NİTELİK KODU NEDİR?
6225 nitelik kodu: M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
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