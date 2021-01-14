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14.01.2021 - 11:55 |

KPSS 2020/2 taban puanları(yerleştirme)! Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS atama taban puanları açıklandı!

KPSS 2020/2 taban puanları ile ilgili detaylar araştırılıyor. KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. Yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla beraber KPSS taban puanları gündeme geldi. Peki KPSS 2020/2 taban puanları nedir?

KPSS 2020/2 taban puanları(yerleştirme)! Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS atama taban puanları açıklandı!

KPSS 2020/2 taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS tercih sonuçları açıklandı. KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla beraber yerleştirme tavan ve taban puanları araştırılmaya başlandı. KPSS 2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban puanları, ortaöğretim, önlisans ve lisans olmak üzere açıklandı. İşte KPSS 2020/2 taban puanları...

KPSS 2020/2 TABAN PUANLARI

KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu.

ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanları açıkladı.

LİSANS-KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TAVAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖN LİSANS-KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TAVAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

ORTAÖĞRETİM-KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TAVAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

 

Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptılarBursa'da kadınları kullanarak internet üzerinde tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren çete çökertildi. Şahısların tuzağa düşürdükleri kişilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, şantaj yoluyla yüklü miktarlarda para topladıkları ortaya çıktı.
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