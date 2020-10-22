KPSS 60 puan ile nereye girilir? KPSS 60,65,70 puan ile nereye atanılır?

KPSS lisans oturumları sınavı eylül ayında gerçekleştirilmişti. Adayların merakla beklediği KPSS lisans sınavı sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, 60,65 ve 70 puanları ile atama yapılacak kurumları araştırmaya başladı. Peki KPSS'de 60,65 ve 70 puan ile nereye atanılır?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2020 KPSS lisans sonuçları bugün erişime açıldı.

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KPSS 60,65,70 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

KPSS atama puanları kurumlara göre değişiklik gösterebiliyor.

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