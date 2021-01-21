KPSS branş sıralaması nasıl bakılır, ne işe yarar 2020? ÖSYM KPSS lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı...

KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı gündemde KPSS'ye giren adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. KPSS lisans branş sıralamalarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte ÖSYM KPSS branş sıralaması öğrenme ekranı 2020...

2020 KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans branş sıralaması açıklandı. ÖSYM konu ile ilgili açıklama yaptı.

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ÖSYM, KPSS Lisans branş sıralamaları ile ilgili şu duyuru yaptı;

"2020 KPSS-Lisans: Branş Bazında Sıralamalar

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.



