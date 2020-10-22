KPSS hemşirelik atama puanları 2020! KPSS hemşirelik branş sıralaması açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056 adresinden erişim sağlayabiliyorlar. Hemşirelik tamam puanları ve branş sıralaması ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki KPSS hemşirelik atama puanları ve branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS Lisans branş sıralaması henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

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