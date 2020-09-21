KPSS ÖABT soruları-cevapları açıklandı 2020! KPSS ÖABT temel sınav kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

KPSS ÖABT sınavı oturumları dün gerçekleştirildi. 20 Eylül tarihinde KPSS ÖABT oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav soruları ve cevaplarına çevrildi. Adaylar KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi merak ediliyor. Peki 2020 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2020-KPSS ÖABT Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM şu duyuru yaptı;

"2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

KPSS ÖABT TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ, GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SORULARI

KPSS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI-CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ALAN BİLGİSİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI-CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!