KPSS önlisans 60 puan ile alan yerler 2020! KPSS önlisans 60,61,65,67,68,70,75 puan ile nereye atanılır?

KPSS önlisans 60 puanla alan yerler nereler? sorusunun cevabı gündemde merakla araştırılıyor. 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sonuçları bugün yani 26 Kasım 2020 tarihinde belli oldu. Adaylar puanlarına göre atanacakları yerleri merak ediyorlar. Peki KPSS önlisans 60,65,70 puan ile nereye atanılır?

KPSS ÖNLİSANS 60 PUAN İLE ALAN YERLER NERELER?

KPSS önlisans atama puanları bölümlere ve kurumlara göre değişiklik gösterebiliyor.

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KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI BELLİ OLDU!

KPSS önlisans sonuçları bugün açıklandı

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