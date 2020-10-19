KPSS önlisans sınavı ne zaman 2020? KPSS önlisans sınavı giriş alma ekranı

KPSS önlisans sınav başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. KPSS önlisans oturumuna kısa bir süre kaldı. Peki KPSS önlisans sınavı ne zaman 2020? İşte sınav belgesi alma ekranı...

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN 2020?

KPSS önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM şu duyuru gerçekleştirdi;

"2020-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC’de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!